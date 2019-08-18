بعد حصده جائزة أفضل لاعب.. دودو: ليست مهمة مقارنة باللقب

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 23:34

كتب : أحمد العريان

أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر للناشئين

مازال أحمد هشام "دودو" نجم منتخب مصر للناشئين في كرة اليد، أن منتخبنا حصد اللقب حتى الآن.

أحمد هشام "دودو" حصد جائزة أفضل لاعب في كأس العالم تحت 19 عاما.

وقال دودو في تصريحات لحساب الاتحاد الدولي لكرة اليد عقب اللقاء: "لا أصدق حتى الآن أننا فزنا وحصدنا اللقب".

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وأضاف "أنظر إلى شاشة الملعب وأرى النتيجة من حين لآخر لأتأكد أن هذا حقيقي".

وواصل "عملنا بجد على مدار سنتين من أجل هذه اللحظة، وها نحن الآن نصل إلى ما أردناه".

دودو ضمن أربعة لاعبين تواجدوا مع منتخب مصر للشباب قبل أسابيع وحصدوا المركز الثالث في كأس العالم، قبل أن يشاركوا رفقة منتخب الناشئين في حصد اللقب.

وانتقل دودو للحديث عن إن كان الإرهاق الذي تعرض له في الصيف مستحق في النهاية، فقال "بالتأكيد مستحق. الأمر يستحق كل هذا التعب. لو هناك كأس عالم ثالثة الآن سأهذب وأشارك فيها أيضا".

وأتم تصريحاته بالحديث عن جائزة أفضل لاعب، فقال "ليست مهمة مقارنة بحصد المنتخب كأس العالم. كان هذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وتوج منتخب مصر بكأس العالم للناشئين تحت 19 عاما لأول مرة في تاريخ مصر عن هذه الفئة العمرية.

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