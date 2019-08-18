ماونت: حلمت بتلك اللحظة مع تشيلسي.. علينا العمل بشكل أفضل

تحدث ماسون ماونت جناح تشيلسي عن تسجيله لأول مرة بقميص البلوز، في تعادل فريقه أمام ليستر سيتي.

تشيلسي تعادل مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ماونت، رهان فرانك لامبارد، افتتح التسجيل لـ تشيلسي ولكن ليستر عاد وأدرك التعادل.

وتحدث ماونت قائلا: "حلمت بتلك اللحظة مع تشيلسي منذ تواجدي في الأكاديمية وأنا في عمر الـ 6 سنوات".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "اللعب في ملعبنا وافتتاح التسجيل حدثا معا في لحظة واحدة لي، لقد حلمت بذلك".

وواصل متحدثا عن هدفه "ضغطت على لاعب ليستر ووضعت الكرة تحت قدامي ونجحت في تسديدها في النهاية بدلا من السقوط. "لامبارد يُؤمن بس وعلي القتال لإثبات جدارة ثقته".

وتابع "في الـ 70 دقيقة بعد ذلك، لم نكن بنفس أدائنا في أول 20 دقيقة. التسجيل كان مهما بالنسبة لي ولكن علينا العمل بجد أكثر كفريق كامل".

وأكمل حديثه قائلا: "علينا الحفاظ على مستوانا خلال الـ 90 دقيقة في المباراة".

تشيلسي تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

بحث لامبارد على انتصاره الأول مازال مستمرا، بعدما خسر برباعية مقابل لا شيء أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى، ثم سقط بركلات الترجيح أمام ليفربول في السوبر الأوروبي.

والآن أمام ليستر سيتي النتائج الإيجابية لم تأت أيضا، ليكتفي تشيلسي بحصد نقطة.

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