لجنة التخطيط تناقش "أخطاء التحكيم الفجة" التي عانى منها الأهلي طوال الموسم

ناقشت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل وحضور محمود الخطيب رئيس النادي، الأخطاء التحكيمية "الفجة" وفقا لبيان النادي الرسمي، التي عان منها الفريق على مدار الموسم.

أخطاء تحكيمية وصفها الأهلي بـ"الفجة على مدار الموسم وكان آخرهم أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الكأس والتي فاقت كل الحدود وتجاوزت الأخطاء التقديرية المقبولة"، وفقا لـ الأهلي.

وتطرقت اللجنة في اجتماعها "إلى ما تعرض له الأهلي من نزيف نقاط في بطولة الدوري وما جرى في مباراة الكأس، وخاصة وأن النادي سبق وأن وجه العديد من المكاتبات لاتحاد الكرة طوال الفترات الماضية وطالب بضرورة تطبيق تقنية الفيديو لتحقيق أكبر قدر من العدالة".

و"تعهد اتحاد الكرة في ذلك الوقت بتطبيق تقنية الفيديو المشار إليها في يناير الماضي وهو ما لم يحدث"، وفقا لـ الأهلي.

وناقشت اللجنة "المخاطر القادمة من جراء الأخطاء التحكيمية والتي سوق تؤثر بالسلب على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد".

وأعلن الأهلي بشكل رسمي اليوم الأحد إقالة مارتين لاسارتي من منصبه كمدير فني للمارد الأحمر.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتمع مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل، ليقرر توجيه الشكر لـ مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

وتولى لاسارتي قيادة الأهلي في يناير الماضي، ولعب الفريق الأحمر تحت قيادته 31 مباراة.

وتوج الأهلي تحت بطولته بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه، ولكنه ودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة كبيرة على يد ماميلودي صن داونز في ربع النهائي.

وودع الأهلي اليوم السبت كأس مصر من دور الـ16 بخسارة ثالثة من بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة لاسارتي.

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