قال مصدر في اتحاد الكرة المصري إن الإنذارات تسقط مع بداية فترة القيد للموسم الجديد.

وبالتالي بحسب المصدر، يصبح الثنائي رمضان صبحي وعمرو السولية متاحين للأهلي ضد الزمالك في مباراة السوبر الشهر المقبل، المباراة الأولى للأهلي محليا بعد خسارته في دور الـ16 لكأس مصر ضد بيراميدز.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com: "تعداد الإنذارات يبدأ مع فترة القيد الجديدة التي تعني بداية موسم جديد، ما عدا الإنذارات التي تستوجب الإيقاف، بمعنى الحصول على الإنذار الثالث في آخر مباراة بالموسم السابق".





















































































































































































وأكد المصدر أن تلك اللائحة يتم العمل بها منذ 30 عاما، وتم إرسالها للأندية قبل فتح فترة القيد الحالية.

وحصل كل من رمضان صبحي وعمرو السولية على إنذار ضد بيراميدز، لتشير تقارير لوجوب إيقافهما ضد الزمالك في مباراة السوبر يوم 18 سبتمبر، وهو ما نفاه المصدر.

وخرج أيمن أشرف مطرودا في المباراة ليتأكد إيقافه في مباراة الزمالك.

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