تقرير تركي: فينيرباهتشة يفاوض أرسنال للتعاقد مع النني

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 18:36

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

لم يعد محمد النني هدفا لبطل تركيا فحسب، بل تقول صحيفة Gunes إن نادي فينيرباهتشة يتفاوض مع أرسنال أملا في التعاقد مع لاعب وسط مصر.

محمد النني

النادي : أرسنال

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن فينيرباهتشة فشل في إقناع مارسيليا الفرنسي بالتنازل عن البرازيلي لويس جوستافو، فقرر تحويل وجهته صوب النني (27 عاما) لاعب وسط أرسنال.

ولا يزال مصير اللاعب الأسبق للمقاولون العرب مجهولا مع أرسنال، يبحث النادي اللندني عن عرض مناسب للتخلي عن لاعبه قبل غلق سوق الانتقالات في 2 سبتمبر.

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وقالت قناة TRT التركية في وقت سابق إن جالاتاسراي بطل الدوري يفكر في انتداب النني الذي خرج تماما من حسابات أوناي إيمري مدرب أرسنال. (التفاصيل)

وشارك النني في 17 مباراة فقط مع المدفعجية في الموسم الماضي وأرسل تمريرة حاسمة وحيدة.

ويجد النني صعوبة في المشاركة بالمباريات مع أرسنال في ظل اعتماد إيمري على الرباعي ماتيو جيندوزي وداني سيبايوس ولوكاس توريرا وجرانت جاكا.

وكان النني لاعبا أساسيا مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها الفراعنة من الدور ثمن النهائي بالخسارة بهدف أمام جنوب إفريقيا.

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محمد النني فينيرباهتشة

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