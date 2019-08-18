بالفيديو – النتائج لم تأت بعد يا لامبارد.. تشيلسي يتعادل مع ليستر سيتي

فشل فريق تشيلسي في تحقيق انتصاره الأول تحت قيادة فرانك لامبارد، ليتعادل أمام ليستر سيتي.

تشيلسي تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

بحث لامبارد على انتصاره الأول مازال مستمرا، بعدما خسر برباعية مقابل لا شيء أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى، ثم سقط بركلات الترجيح أمام ليفربول في السوبر الأوروبي.

والآن أمام ليستر سيتي النتائج الإيجابية لم تأت أيضا، ليكتفي تشيلسي بحصد نقطة.

وتقدم تشيلسي أولا عن طريق الشاب الإنجليزي الموهوب ماسون ماونت في الدقيقة السابعة بعدما ضغط على دفاع ليستر واستخلص الكرة وسدد بإتقان في الشباك.

ماونت افتتح أهدافه في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي، وافتتح أهداف البلوز في ولاية لامبارد.

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما افتتح أهداف ولاية لامبارد مع ديربي كونتي أيضا، بعدما نجح في هز شباك ريدينج في أولى مباريات لامبارد مع الفريق.

والآن يكرر ما فعله في 2018 ويفتتح أهداف لامبارد في ولاية تشيلسي.

الشوط الأول كان لصالح تشيلسي بشكل كامل، ولكن الأمور اختلفت تماما في الشوط الثاني.

ليستر سيتي سيطر على مجريات الشوط الثاني بالكامل ونجح في التعادل أولا عن طريق ويلفريد سكوت من رأسية قوية في الدقيقة 66.

وتناوب لاعبي ليستر على أهدار وابل من الفرص أمام تشيلسي. جيمي فاردي أهدر فرصتين محققتين نفس حال ماديسون الذي أهدر فرصة لا تُصدق من داخل منطقة الجزاء بعدما سدد خارج الشباك.

فرصة بالجملة من ليستر سيتي في الشوط الثاني، وسط تراجع كبير من تشيلسي وفي النهاية النتيجة لم تتغير.

تشيلسي 1-1 ليستر سيتي.

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