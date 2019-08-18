"حان وقت تجربة جديدة".. رسميا - أشلي كول يعلن اعتزاله

أعلن أشلي كول ظهير أيسر المنتخب الإنجليزي الأسبق اعتزاله كرة القدم رسميا عن عمر يناهز 38 عاما بعد مسيرة كروية ناجحة استمرت لـ 20 عاما.

وكشف كول عن رغبته في خوض تجربة جديدة ويتمنى أن يكون مدربا في المستقبل القريب بعد إعلان اعتزاله.

وقال كول في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "بعد دراسة جادة، حان الوقت لتعليق حذائي والتطلع لتجربة جديدة".

وكشف كول "أتمنى أن أكون مدربا".

ولعب كول مع أندية أرسنال وتشيلسي، كما سبق له اللعب مع روما الإيطالي وكريستال بالاس ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي وأخيرا ديربي كاونتي.

وأضاف كول "عندما كنت صغيرا، لم أتوقع أن ألعب مباراة واحدة أو أن أكون محترفا".

وتابع "بالنظر إلى الخلف، لا يمكنني التوقع أنني لعبت نهائيات كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، كما كنت محظوظا بما يكفي لرفع ألقاب الدوري الإنجليزي.. حلم طفل صغير".

وأتم كول تصريحاته "حققت حلمي وأنا الآن أتطلع إلى المستقبل، أتمنى أن أكون مدربا ناجحا".

ولعب أشلي كول 384 مباراة في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 38 آخرين.

وإجمالا خاض 687 مباراة في مسيرته مع مختلف الأندية وسجل 20 هدفا وصنع 69 آخرين.

أما على المستوى الدولي فلعب 107 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وفاز كول بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات ودوري الأبطال مرة واحدة وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات بالإضافة إلى لقب وحيد في الدوري الأوروبي.

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