قال طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، والذي أعلن رئيس الزمالك وجوده مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" كمدرب عام، إنه سيعتذر عن عدم استكمال المهمة.

وكشف يحيى لـFilGoal.com: "سأبلغ الزمالك باعتذاري عن عدم استكمال المهمة، العمل في الزمالك ولو ليوم واحد شرف كبير لي".

وأضاف "أنا موجود في مران الفريق اليوم ومستمر إلى تسلم ميتشو لتقريري الفني عن الفريق".

وشدد "هناك كثر أفضل مني للعمل كمدرب عام مع ميتشو، الذي أتمنى له كل التوفيق وله مني كل المساندة".

وكان رئيس الزمالك قد أعلن في وقت سابق تولي يحيى منصب المدرب العام رفقة ميتشو.

وفاز الزمالك مع يحيى بمباراة ديكيداها الصومالي 7-0 في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق ليحيى العمل كرجل أول مع عديد الأندية المصرية مثل سموحة وبتروجت وطلائع الجيش والشرقية والإسماعيلي ومصر للمقاصة.

اقرأ أيضا

صور في الجول – وصول ميتشو إلى مصر لتولي تدريب الزمالك.. وتحديد موعد التوقيع

تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز

كرة يد - ماذا قدم منتخب ألمانيا منافس مصر في نهائي مونديال الناشئين

حوار في الجول – ثريا محمد تتحدث عن لقب "كيري السيدات" ولقطة الإصابة وأزمة الحجاب

ميتشو يرد عبر في الجول على اتهامه بالتحرش الجنسي: يريدون إيقافي عن القدوم لمصر

جوارديولا يعلق على اشتباكه اللفظي مع أجويرو