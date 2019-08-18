خاص طارق يحيى لـ في الجول: سأبلغ الزمالك باعتذاري.. كل التوفيق والمساندة لـ ميتشو

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 14:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق يحيى - الزمالك - ديكاداها

قال طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، والذي أعلن رئيس الزمالك وجوده مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" كمدرب عام، إنه سيعتذر عن عدم استكمال المهمة.

وكشف يحيى لـFilGoal.com: "سأبلغ الزمالك باعتذاري عن عدم استكمال المهمة، العمل في الزمالك ولو ليوم واحد شرف كبير لي".

وأضاف "أنا موجود في مران الفريق اليوم ومستمر إلى تسلم ميتشو لتقريري الفني عن الفريق".

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وشدد "هناك كثر أفضل مني للعمل كمدرب عام مع ميتشو، الذي أتمنى له كل التوفيق وله مني كل المساندة".

وكان رئيس الزمالك قد أعلن في وقت سابق تولي يحيى منصب المدرب العام رفقة ميتشو.

وفاز الزمالك مع يحيى بمباراة ديكيداها الصومالي 7-0 في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق ليحيى العمل كرجل أول مع عديد الأندية المصرية مثل سموحة وبتروجت وطلائع الجيش والشرقية والإسماعيلي ومصر للمقاصة.

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