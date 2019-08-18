زيدان: بيل باق.. لم أشركه بدلا من هازارد

شدد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على بقاء لاعبه جاريث بيل مع الفريق بعدما كان الأخير قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الصين.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية بعد فوزه على مضيفه سيلتا فيجو في الدوري يوم السبت:"سيبقى (بيل). علينا التركيز على الموسم الحالي، لا شيء آخر".

وواصل موضحا نيته بإشراك بيل في المباراة بغض النظر عن موقف ايدين هازارد "حظنا سيء بإصابة هازارد، لكن هذا لم يغير فكرتنا بشأن بيل في المواجهة. جاريث (بيل)، جيمس (رودريجيز) وكل اللاعبين هنا سيدافعون عن هذا القميص".

وشارك بيل (30 عاما) أساسيا في افتتاح ريال مدريد للدوري بانتصار بنتيجة 3-1 وغادر الويلزي الملعب في الدقيقة 74 وحل بدلا منه إيسكو.

وغاب هازارد، المنضم حديثا إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي، بسبب الإصابة عن أول مباراة رسمية لريال مدريد في الموسم الحالي.

ورغم أن بيل كان على وشك ترك ريال مدريد إلا أن ثقة زيدان في قدراته غيرت موقف النادي تجاه اللاعب وسيستمر في العاصمة الإسبانية.

وصرح زيدان سابقا أن بيل سيرحل وكاد لاعب توتنام السابق ينتقل إلى الدوري الصيني لكن إدارة ريال مدريد أوقفت الصفقة.

ومنذ انضمام بيل إلى ريال مدريد في 2013 شارك في 232 مباراة وسجل 102 هدفا وأرسل 66 تمريرة حاسمة.

وتوج بيل بـ14 لقبا مع النادي الملكي، منها لقب في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا.

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