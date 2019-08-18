5 تصريحات تكشف عقلية ميتشو التدريبية.. مرونة ومغامرة

"إذا لم نستطع البناء من الخلف، سنلعب الكرة عالية خاصة لو كان ضغط المنافس عاليا وخط دفاعهم متقدم". يتحدث لاعب وسط أورلاندو بايرتس موسى نياتاما عن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" الذي يعد قاب قوسين أو أدنى من أن يكون مدرب الزمالك الجديد.

ما يقوله نياتاما يشير إلى مرونة كبيرة لدى الصربي، غير متمسك بمبادئه في بناء الكرة من الخلف بل مستعد تماما للتخلي عنها إذا رأى نقطة ضعف في منافسه.

من فترته في أورلاندو بايرتس، وجد FilGoal.com 5 تصريحات أخرى تكشف عقلية ميتشو التدريبية والتكتيكية.

مغامر

يتحدث ميتشو عن فوزه ضد كايزر تشيفس 3-1 في الدوري قائلا: "غيرنا الطريقة إلى 3-4-1-2 بوجود صانعي لعب، وجعلتهم يسقطون كثيرا لاستلام الكرة في وسط الملعب في محاولة لإخراج تشيفس من مناطقهم".

ويضيف ميتشو أن تلك المغامرة بتأخير صانعي لعبه وإبعادهما عن مهاجم الفريق كان من الممكن أن تؤثر على فريقه هجوميا لكنه قامر على خروج تشيفس للضغط عليهما وتوفير المساحة لمهاجم الفريق جاستين شونجا، وهو ما منح بايرتس الفوز ضد منافسهم.

شجاع

بعد التعادل 0-0 مع صن داونز ومدربهم بيتسو موسيماني، قال ميتشو إنه وفريقه كانوا شجعانا بمواجهة فريق سريع مثل صن داونز بخط دفاع عال.

مغامرة ميتشو وشجاعته بمواجهة سرعات صن داونز بخط دفاع عال خنقت البرازيليين وجعلت أورلاندو أقرب للفوز في المباراة بحسب تحليل موقع سوبر سبورت للمباراة.

قارئ جيد للمنافسين

بعد الفوز على أمازولو 4-1 كشف ثيمبينكوسي لورتش رجل المباراة حينها ما قاله ميتشو لتحقيق هذا الفوز العريض.

"ميتشو طلب مننا عدم الضغط على مدافعي أمازولو لأنهم لا يجيدون تمرير الكرات للأمام، بالفعل ضغطنا على لاعبي الوسط لأن تمريرات قلبي الدفاع لم تكن منضبطة".

ميتشو رجل يتابع منافسه قبل المباراة، حتى ولو كان متواضعا مثل أمازولو.

لن يلوم لاعبيه.. حتى في غرف الملابس

تحدث ميتشو عما فعله عندما أخطأ حارسه واين سانديلاندز في مباراة أمام صن داونز وكلف فريقه هدفا قائلا: "لن تجدني ألوم لاعبا، لأنني أحترم اللاعبين بشدة، ولا يوجد لاعب يخطئ متعمدا".

وأضاف "ما بين الشوطين جلست بجانب واين وأخبرته أن الخطأ جزء من التاريخ الآن وعليه محوه من ذاكرته، وأن المباراة ستبدأ معه من الشوط الثاني. أنا شخص لا يبحث عن اللوم بل عن الحلول".

متأقلم وقريب من لاعبيه

"كل يوم أتعلم الثقافة والتقاليد والحياة الخاصة باللاعبين، علي التأقلم. لا يمكنني أن أتي من صربيا وأفرض الطرق الصربية على اللاعبين. علي أن أكون واحدا من الجنوب إفريقيين لنأخذ كرة القدم في هذا النادي لمستوى آخر".

يظهر ميتشو رغبة في التأقلم والقرب من لاعبيه، "أن يكون واحدا منهم" هكذا يريد.

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