مدربه: حجازي سيعود خلال 5 أسابيع

كشف سلافين بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون مدة غياب محترفنا المصري أحمد حجازي بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع.

وخضع حجازي لعملية جراحية في الكاحل قبل بداية الموسم.

ومن المنتظر أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي بعد 5 أسابيع حسب تصريحات مدربه.

وقال بيليتش في تصريحات أبرزها جريدة إكسبرس "ما زلنا ننتظر حجازي، غيابه سيمتد لخمسة أسابيع أو ما شابه".

وست بروميتش انتصر هذا الأسبوع بثنائية مقابل هدف على حساب لوتن تاون بفضل ثنائية جرادي ديانجانا.

ووصل وست بروميتش للنقطة السابعة في المركز الثالث.

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