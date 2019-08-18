دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعضاء لجنة التخطيط، طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو، لاجتماع لحسم مصير مدرب الفريق، الأوروجوياني مارتين لاسارتي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الأهلي، أن احتمالات إقالة لاسارتي في تزايد خاصة في ظل ضغط من مجلس إدارة الأهلي وإجماع من الآراء على ضرورة رحيله ورفض وجوده خاصة مع "تراجع الأداء وعدم تطوره والهزائم في المواجهات الكبيرة، وتوديع دوري الأبطال وكأس مصر وعدم استغلال قدرات اللاعبين أو علاج الثغرات"، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن هناك حالة من الاندهاش من محاولة لاسارتي التلميح لعدم تلقيه الدعم الكافي من الإدارة، وإلقائه بالمسؤولية عليها بالإضافة لما وصفه المصدر لـ"عصبيته الواضحة للجميع والحديث مع اللاعبين أنفسهم".

وأكمل المصدر أن اختيار التوقيت "هام جدا"، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة اطلع بره الجنوب سوداني في إياب دور الـ64 لدوري الأبطال.

ماذا لو أقيل لاسارتي؟

من الأقرب بحسب المصدر، أن يتولى محمد يوسف المسؤولية المؤقتة لحين حسم ملف المدرب الجديد قبل مواجهة دور الـ32 في دوري الأبطال، منتصف الشهر المقبل.

وتولى لاسارتي قيادة الأهلي في يناير الماضي، ولعب الفريق الأحمر تحت قيادته 31 مباراة.

وتوج الأهلي تحت بطولته بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه، ولكنه ودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة كبيرة على يد ماميلودي صن داونز في ربع النهائي.

وودع الأهلي السبت كأس مصر من دور الـ16 بخسارة ثالثة من بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة لاسارتي.

بيراميدز انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق إيرك تراوري ليُطيح به من دور الـ 16 في كأس مصر. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

زيدان يؤكد بقاء بيل

حجازي يعود بعد 5 أسابيع

آشلي كول يعلق حذاءه

غينيا توقف مدربها ونائب رئيس اتحادها بعد اتهامهما بالفساد

طارق يحيى يعتذر عن عدم الاستمرار في جهاز الزمالك

5 تصريحات تكشف عقلية ميتشو مدرب الزمالك المنتظر