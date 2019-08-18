رسميا - الأهلي يدعم فريق اليد بـ عبد العزيز إيهاب.. واللاعب: حققت حلم عمري وجاهزون للبطولات

أعلن النادي الأهلي ضم عبد العزيز إيهاب لاعب سموحة لكرة اليد رسميا لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأنهى الأهلي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد مع لاعب منتخب الشباب لكرة اليد المتوج ببرونزية بطولة العالم في إسبانيا.

وكان FilGoal.com قد أعلن الاسبوع الماضي أن هناك صفقة للاعب كرة يد وآخر لكرة السلة من سموحة مقابل إعارة ناصر ماهر لاعب كرة القدم للفريق السكندري. (من هنا)

وقال رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع اللاعب وشدد أنه إضافة قوية لما يملكه من مقومات فنية مميزة.

وأشار عبد القادر إلى أن تعاقدات الفريق الفترة الأخيرة تأتي في ضوء توجيهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لتدعيم كافة الفرق للظهور بشكل قوي والمنافسة على حصد البطولات.

ومن جانبه قال عبد العزيز إيهاب في أول تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "حققت حلم عمري باللعب للأهلي، وجاهزون لحصد البطولات".

وشدد إيهاب "أحلم باللعب للأهلي منذ بداية مشواري مع كرة اليد، ولذلك رفضت العديد من العروض من الأندية الأخرى".

وتابع "الأهلي يحتاج للكثير من الجهد والتركيز وسنقاتل لنكون عند حسن ظن الجهاز الفني".

وأتم إيهاب تصريحاته "أشكر جماهير الأهلي على ترحيبها بالتعاقد معي وأتعهد لهم ببذل أقصى ما لدي للفوز بالبطولات".

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