خاص صور في الجول – وصول ميتشو إلى مصر لتولي تدريب الزمالك.. وتحديد موعد التوقيع

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 11:01

كتب : فادي أشرف

وصول ميتشو إلى مصر

وصل صباح اليوم الأحد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" إلى القاهرة.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن في وقت سابق تولي ميتشو تدريب الزمالك، بعد أن انفرد FilGoal.com بالخبر.

ميتشو اختص FilGoal.com بتصريح مقتضب عقب إعلان توليه مسؤولية قيادة الزمالك، قائلا: "الآن أحزم حقائبي استعدادا للقدوم لـ مصر". ( اقرأ تصريحاته )

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك اتفق مع المدير الفني على توقيع العقود في جلسة خاصة مع مجلس إدارة النادي مساء اليوم الأحد.

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 80 مباراة ونجح في الانتصار 38 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 16 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

ويأتي وصول ميتشو إلى مصر في ظل أزمة كبيرة يعاني منها، هي اتهامات جنسية تلاحقه في جنوب إفريقيا.

ولكن المدرب الصربي قال لـFilGoal.com: ""هكذا يريدون إيقافي عن القدوم إلى مصر، أنا صيد ثمين للصحافة مثل سمكة في بحر".

وأوضح "لست متهما بالتحرش، هذه أخبار كاذبة من صحيفة تريد جذب الانتباه عن خسارة أورلاندو بايرتس في الكأس ووضع اللوم علي في الخسارة".

وأكمل ميتشو "هذه أخبار كاذبة تماما، وسأطلب من المحامين مقاضاة الصحيفة من أجل الحصول على تعويض كبير أنوي التبرع به للفقراء والحالات الإنسانية".

وواصل هجومه "لن أغفر ما حدث، والمحامي سيقوم بدوره في مقاضاة الصحيفة على هذا الخبر الكاذب ولا أحتاج الأموال التي سنحصل عليها كتعويض وستذهب كلها للتبرعات".

وسأل FilGoal.com ميتشو، هل يعتقد أن هذه الأخبار قد تؤثر على مفاوضاته مع الزمالك؟

أجاب المدرب الصربي "الأمر يعود للزمالك، أنا أحترم النادي".

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