خاص خبر في الجول - الأهلي ينتدب لاعب كرة يد وآخر لكرة السلة مقابل إعارة ماهر لسموحة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 14:24

كتب : أحمد الخولي

ناصر ماهر - الأهلي - صن داونز

يستعد ناصر ماهر لاعب الأهلي للانتقال إلى سموحة معارا لمدة موسم في صفقة تبادلية يضع الناديان الرتوش الأخيرة لإتمامها.

وعلم FilGoal.com أن ماهر (22 عاما) سينتقل إلى سموحة، وفي المقابل سيحصل الأهلي على لاعبين من النادي السكندري، أحدهما يلعب كرة اليد والآخر يلعب كرة السلة، بعد قطع إعارة عمرو بركات لسموحة، وانضمامه إلى الجونة.

وشارك ماهر في 33 مباراة بالموسم الماضي مع الأهلي وسجل 3 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة وتوج بلقب الدوري.

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ولعب ماهر في صفوف سموحة معارا من الأهلي في موسم 2017-2018 وشارك في 37 مباراة وسجل هدفين وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وفي موسم 2016-2017 لعب ماهر معارا من الأهلي إلى بتروجيت.

ويمتد عقد ماهر مع الأهلي إلى 2023.

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