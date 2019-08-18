تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 11:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ساوثامبتون

لم يكن محمد صلاح نجم ليفربول في يومه أمام ساوثامبتون كما أنه لم يسجل، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الثاني تواليا على حساب ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في مباراة لعبها صلاح حتى الدقيقة 79.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ساوثامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان ساديو ماني الذي سجل هدفا وصنع مثله وحصل على 8.5 درجة من عشرة.

كان صلاح قد سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي يوم الجمعة الماضي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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