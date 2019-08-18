ينوي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقييم تجربة الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي مع لجنة التخطيط داخل النادي، قبل إتخاذ أي قرارات بشأن مستقبله.

بيراميدز انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق إيرك تراوري ليُطيح به من دور الـ 16 في كأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من داخل إدارة الأهلي لـFilGoal.com: "رئيس النادي هو المكلف بإدارة ملف الكرة، وهناك تشاور يتم الآن بين الخطيب ولجنة التخطيط لتقييم تجربة لاسارتي".

وتابع "يرفض رئيس النادي إتخاذ قرارات انفعالية أو متعجلة ولكن يدرس تجربة لاسارتي بكل تفاصيلها والملابسات التي صاحبت خسارة الفريق من بيراميدز وتوديع بطولة الكأس".

وأتم "سيتم إتخاذ قرار في صالح الفريق فقط".

وتولى لاسارتي قيادة الأهلي في يناير الماضي، ولعب الفريق الأحمر تحت قيادته 31 مباراة.

وتوج الأهلي تحت بطولته بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه، ولكنه ودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة كبيرة على يد ماميلودي صن داونز في ربع النهائي.

وودع الأهلي اليوم السبت كأس مصر من دور الـ16 بخسارة ثالثة من بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة لاسارتي.

ودخل لاسارتي عقب مباراة اليوم في مناوشات مع الصحفيين بسبب سؤال "الخسائر في المباريات الكبيرة"، قبل أن يُوجه لأحدهم سؤالا " من حصد لقب الدوري؟".

وكرر لاسارتي السؤال أكثر من مرة، مع حالة غضب كبيرة رافضا أي حديث من الصحفي باستثناء الإجابة على سؤاله.

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