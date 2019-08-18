جوارديولا يعلق على اشتباكه اللفظي مع أجويرو

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 10:58

كتب : FilGoal

مشادة كلامية بين أجويرو وجوارديولا

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على المشادة الكلامية التي نشبت بينه ومهاجمه سيرجيو أجويرو خلال لقاء توتنام يوم السبت.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتعادل مانشستر سيتي لأول مرة له في الدوري الإنجليزي أمام توتنام بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من المسابقة.(طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عن واقعة الاشتباك اللفظي مع أجويرو لحظة استبداله: "سيرجيو ظن أنني غاضب منه بسبب الهدف الذي استقبلناه".

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وأضاف للصحفيين عقب اللقاء "الهدف الذي استقبلناه كان من ركلة ركنية، أردت تحركات لاعب للاعب، لقد ظن أنني غاضب منه".

وأوضح المدرب الإسباني "المشاعر جزء من اللعبة، تحدثنا أثناء المباراة وبعدها، إنه شخص أحبه كثيرا".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريقين إلى 4 نقاط بينما يتصدر الترتيب ليفربول وأرسنال برصيد 6 نقاط لكلاهما.

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بيب جوارديولا سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي

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