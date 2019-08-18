جوارديولا: سنحاول اللعب دائما كما فعلنا أمام توتنام

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على رضاه بالمستوى الذي ظهر به لاعبي فريقه أمام توتنام رغم انتهاء المباراة بالتعادل.

وتعادل مانشستر سيتي لأول مرة له في الدوري الإنجليزي أمام توتنام بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من المسابقة.(طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سنواجه دائما مثل هذه المواقف خلال الموسم، الأمر يبقى على ما هو عليه".

وأضاف "لعبنا بشكل مذهل، إنها واحدة من أفضل المباريات التي لعبناها سويا".

وأوضح "لعبنا بشكل جيد لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق الفوز، سنتعافى، نتدرب ونستعد للمباراة القادمة".

وواصل المدير الفني الإسباني تصريحاته بقوله "كل ما يمكننا فعله هو محاولة اللعب بقدر الإمكان كما فعلنا أمام توتنام".

وأتم "فريقهم واحد من أفضل الفرق وقد لعبنا أمامهم بشكل مذهل، هذا هو شعوري، في كل شيء قمنا به، الضغط، إغلاق المساحات، السيطرة على الهجمات المرتدة وصناعة الفرص".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريقين إلى 4 نقاط بينما يتصدر الترتيب ليفربول وأرسنال برصيد 6 نقاط لكلاهما.

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