تقرير: بعد انتداب لوكاكو من يونايتد.. كونتي يريد سانشيز

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان يحاول إقناع مسؤولي ناديه بالتفاوض مع مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات اللاعب أليكسيس سانشيز.

أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد إنتر ميلان

فبعد نجاح الفريق الإيطالي في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من يونايتد مقابل 74 مليون جنيه إسترليني، يأمل كونتي تدعيم قائمته أيضا بسانشيز الذي يراه مناسبا لخطته 3-5-2.

لكن أشارت الصحيفة إلى أن المشكلة تكمن في راتب اللاعب التشيلي البالغ عمره 30 عاما.

فسانشيز يحصل على 9 ملايين جنيه إسترليني سنويا في يونايتد (الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز)، بينما ينوي إنتر عرض راتب قدره 5 ملايين إسترليني على اللاعب الأسبق لأرسنال وبرشلونة وأودينيزي.

ويعاني سانشيز من إصابة حاليا تبعده عن مباريات يونايتد. وحقق الفريق في غياب لاعبه انتصارا عريضا بنتيجة 4-صفر على حساب تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك سانشيز في 27 مباراة مع يونايتد بالموسم الماضي وسجل هدفين وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويعول أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد على سانشيز أملا في ظهور أفضل للاعب مقارنة بالموسمين السابقين. (طالع تصريحاته)

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