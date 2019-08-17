بالفيديو - أوبا يواصل التألق ويقود أرسنال لإسقاط بيرنلي العنيد

السبت، 17 أغسطس 2019 - 15:25

كتب : FilGoal

أرسنال - لاكازيت

سجل بيير ايمريك-أوباميانج للمباراة الثانية تواليا ليقود أرسنال لفوز صعب على ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الجابوني، هداف الموسم الماضي من البطولة بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول، رصيده إلى هدفين في الدوري.

وسيطر أرسنال وسط جمهوره على مجريات المباراة لكن بيرنلي صعب مهمة المدفعجية إلى أن سجل أوباميانج هدف الانتصار.

أخبار متعلقة

بالفيديو - إنييستا يسجل ويُبعد فيسيل كوبي عن مناطق الخطر في الدوري الياباني تشكيل ليفربول - الثلاثي الهجومي يعود.. صلاح يجاور ماني وفيرمينو أمام ساوثامبتون تشكيل أستون فيلا - للمباراة الثانية تواليا.. المحمدي وتريزيجيه أساسيان أمام بورنموث توخيل: نيمار قد يبقى معنا

وافتتح أليكساندر لاكازيت، العائد من إصابة، أهداف المباراة في الدقيقة 13 بتسديدة من مسافة قريبة من مرمى بيرنلي إثر ركلة ركنية وأدرك آشلي بارنز التعادل للضيوف في الدقيقة 43 بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء منافسه قبل أن يسدد في المرمى.

وهز أرسنال شباك منافسه في الوقت البديل للشوط الأول عن طريق ريس نيلسون لكن الهدف ألغي بداعي تسلل اللاعب مونريال وتقنية الفيديو أكدت صحة القرار.

ومنح أوباميانج (30 عاما) أرسنال التقدم مرة أخرى في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد اختراقه لدفاع بيرنلي من الجهة اليسرى.

وشارك ديفيد لويز، مدافع أرسنال الجديد، في أول مباراة رسمية مع الفريق بعدما رحل عن الجار اللندني نادي تشيلسي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب الدوري بصفة مؤقتة وتوقف رصيد بيرنلي عند 3 نقاط وتراجع للمركز الخامس.

وتنتظر أرسنال مواجهة صعبة بعد أسبوع أمام مضيفه ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، في الجولة الثالثة، بينما يلعب بيرنلي خارج أرضه أمام وولفرهامبتون.

طالع أيضا

كتالوج هنري لتسجيل الأهداف.. كيف تجمد خصمك في مرماه

تقرير: سانشو يترك دورتموند في 2020

جوارديولا: أنا الأكثر إشادة ببوكيتينو

ميتشو مدرب الزمالك.. قائد الثورة والحرب الأوغندية

رئيس الزمالك: ميتشو يقود الفريق ويعاونه يحيى

مواعيد مباريات السبت الناري

أرسنال الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - صلاح يُهدر فرصة تعزيز تقدم ليفربول أمام ساوثامبتون 2 دقيقة | أوروبا
فوتبول إيطاليا: لاتسيو يبدأ مفاوضاته لضم كوكا " إبراهيموفيتش مصر" 3 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس العالم للناشئين - يد مصر (3) يد البرتغال (4) المباراة تسير نقطة بنقطة 20 دقيقة | رياضات أخرى
سيميوني يكشف كيفية تعامله مع جواو فيليكس.. ويود أن يبدأ الموسم مثل الدوري الإنجليزي 22 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – فرصة لا تُصدق.. تريزيجيه يهدر هدفا محققا أمام بورنموث 40 دقيقة | المحترفون
مباشر في إسبانيا – سيلتا فيجو (0) ريال مدريد (1) بنزيمة والأوووول 58 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 3 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل 4 في الجول يكشف - كواليس أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية.. ولماذا فضل الأهلي على الزمالك

قد ينال إعجابك