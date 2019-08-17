بالفيديو - أوبا يواصل التألق ويقود أرسنال لإسقاط بيرنلي العنيد

سجل بيير ايمريك-أوباميانج للمباراة الثانية تواليا ليقود أرسنال لفوز صعب على ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الجابوني، هداف الموسم الماضي من البطولة بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول، رصيده إلى هدفين في الدوري.

وسيطر أرسنال وسط جمهوره على مجريات المباراة لكن بيرنلي صعب مهمة المدفعجية إلى أن سجل أوباميانج هدف الانتصار.

وافتتح أليكساندر لاكازيت، العائد من إصابة، أهداف المباراة في الدقيقة 13 بتسديدة من مسافة قريبة من مرمى بيرنلي إثر ركلة ركنية وأدرك آشلي بارنز التعادل للضيوف في الدقيقة 43 بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء منافسه قبل أن يسدد في المرمى.

وهز أرسنال شباك منافسه في الوقت البديل للشوط الأول عن طريق ريس نيلسون لكن الهدف ألغي بداعي تسلل اللاعب مونريال وتقنية الفيديو أكدت صحة القرار.

ومنح أوباميانج (30 عاما) أرسنال التقدم مرة أخرى في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد اختراقه لدفاع بيرنلي من الجهة اليسرى.

وشارك ديفيد لويز، مدافع أرسنال الجديد، في أول مباراة رسمية مع الفريق بعدما رحل عن الجار اللندني نادي تشيلسي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب الدوري بصفة مؤقتة وتوقف رصيد بيرنلي عند 3 نقاط وتراجع للمركز الخامس.

وتنتظر أرسنال مواجهة صعبة بعد أسبوع أمام مضيفه ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، في الجولة الثالثة، بينما يلعب بيرنلي خارج أرضه أمام وولفرهامبتون.

طالع أيضا

كتالوج هنري لتسجيل الأهداف.. كيف تجمد خصمك في مرماه

تقرير: سانشو يترك دورتموند في 2020

جوارديولا: أنا الأكثر إشادة ببوكيتينو

ميتشو مدرب الزمالك.. قائد الثورة والحرب الأوغندية

رئيس الزمالك: ميتشو يقود الفريق ويعاونه يحيى

مواعيد مباريات السبت الناري