فوتبول إيطاليا: لاتسيو يبدأ مفاوضاته لضم كوكا " إبراهيموفيتش مصر"

السبت، 17 أغسطس 2019 - 17:37

كتب : FilGoal

كوكا - لاتسيو

دخل نادي لاتسيو الإيطالي في مفاوضات مع سبورتنج براجا البرتغالي من أجل التعاقد مع محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا".

صحيفة فوتبول إيطاليا نقلت تقريرا من كوريري ديلو سبورت الإيطالية، تشير من خلاله إلى رغبة لاتسيو في التعاقد مع كوكا.

وكتبت الصحيفة "كوكا الذي يُطلق عليه لقب إبراهيموفيتش مصر ينتهي عقده مع نهاية هذا الموسم وهو ما يُسهل عملية المفاوضات".

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المفاوضات بدأت بالفعل بين لاتسيو وبراجا من أجل كوكا، الذي يُمثله خورخي مينديز، وفقا للصحيفة الإيطالية.

وتنتهي سوق الانتقالات في إيطاليا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

كوكا صاحب الـ 26 عاما انضم لـ براجا في 2015 قبل أن يرحل معرا إلى أوليمبياكوس ويعود من جديد مع بداية هذا الموسم.

وشارك كوكا في مباراتين هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة، في بداية مثالية للموسم.

منذ انضمامه لـ براجا، وسجل كوكا 25 هدفا وصنع 15 خلال ظهوره في 103 مباراة في كل البطولات.

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