توخيل: نيمار قد يبقى معنا

لا يستبعد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بقاء لاعبه نيمار مع الفريق إذا فشلت مفاوضات استغناء بطل فرنسا عن البرازيلي.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال توخيل الألماني في تصريحات صحفية:"بالنسبة لي، لم يتغير شيء فيما يخص نيمار. إنه لاعبي. حين أفكر بفريق قوي، أفكر بقائمة فيها نيمار. اليوم، لا حلول لدينا لإبعاده عن النادي، لم يتغير شيء".

وأتم "إن لم نصل إلى حل سيبقى معنا".

ولا يزال ناديا ريال مدريد وبرشلونة يتفاوضان مع باريس من أجل الحصول على خدمات نيمار البالغ عمره 27 عاما.

يرغب نيمار في الرحيل ويسعى باريس إلى أقصى استفادة من بيع اللاعب الذي انتدبه في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وأكد توخيل أن نيمار لم يكمل مران الفريق يوم السبت لذلك لن يظهر يوم الأحد أمام مضيفه استاد رين في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

ولا يزال نيمار يتعافى من إصابة لحقت به في يونيو وأبعدته عن المشاركة مع البرازيل في كوبا أمريكا 2019.

نيمار أصبح حديث الساعة في إسبانيا وفرنسا، إذ أنه القصة الأهم حاليا في سوق الانتقالات الصيفية التي تغلق أبوابها يوم 2 سبتمبر.

يوم الأربعاء الماضي نشرت تقارير فرنسية تفاصيل اجتماع دام لـ3 ساعات بين برشلونة وباريس سان جيرمان لمناقشة احتمالية انضمام نيمار للفريق الكتالوني، لكن في المقابل أشارت التقارير إلى رغبة لدى النادي الفرنسي في دخول ريال مدريد على خط المفاوضات من لأج نشوب حرب عروض بين قطبي إسبانيا.(طالع التفاصيل كاملة)

نيمار أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.

فهل يعود الزمن للوراء وينضم نيمار من جديد لـ برشلونة، أم أننا على أعتاب قُنبلة مدوية جديدة؟ لننتظر ونرى.

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