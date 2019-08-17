مواعيد مباريات اليوم السبت 17-8-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز ومواجهات نارية

السبت، 17 أغسطس 2019 - 01:28

كتب : FilGoal

حسام عاشور - عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

لا تتركوا مقاعدكم واستعدوا لـ السبت الكروي الناري.

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الأهلي يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب في دور الـ 16 من كأس مصر على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

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إثارة الدوري الإنجليزي تبدأ منذ الواحدة والنصف ظهرا بلقاء أرسنال أمام بيرنلي على بي إن سبورتس 2.

وفي الرابعة عصرا تنطلق 5 مواجهات في إنجلترا.

ساوثامبتون أمام ليفربول على بي إن سبورتس 2 وظهور منتظر لـ محمد صلاح. إيفرتون ضد واتفورد على بي إن سبورتس 1. نورويتش سيتي أمام نيوكاسل على بي إن سبورتس 4. برايتون ضد وست هام على بي إن سبورتس 8. أستون فيلا ضد بورنموث على بي إن سبورتس 7 وظهور أيضا للثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه".

وفي السادسة والنصف مساءً، سنكون على موعد مع قمة نارية تجمع بين مانشستر سيتي أمام توتنام على بي إن سبورتس 2.

مارثون الدوري الإسباني يستكمل اليوم السبت بداية من الساعة الخامسة.

سيلتا فيجو أمام ريال مدريد على بي إن سبورتس 3، ثم فالنسيا أمام ريال سويداد على بي إن سبورتس 1 في السابعة مساءً.

ويلعب مايوركا أمام إيبار في الثامنة مساءً على بي إن سبورتس 13، وفياريال أمام غرناطة في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3، وفي نفس الوقت يلعب ليجانيس أمام أوساسونا على بي إن سبورتس 1.

أبرز مواجهات الدوري الألماني ستكون بين بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5.

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في الكأس في إنجلترا في إسبانيا في فرنسا مواعيد مباريات

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