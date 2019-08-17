إلى يونايتد أم سيتي؟ تقرير: سانشو يترك دورتموند في 2020

السبت، 17 أغسطس 2019 - 11:10

كتب : FilGoal

دورتموند - سانشو

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن نادي بروسيا دورتموند الألماني بدأ البحث عن خليفة للاعبه الإنجليزي جيدون سانشو الذي على الأرجح سيترك الفريق في الانتقالات الصيفية 2020.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

وأشارت الصحيفة إلى أن وصيف الدوري الألماني يدرك جيدا صعوبة الحفاظ على سانشو المطلوب في العديد من أندية النخبة بالقارة العجوز.

وبالأخص قطبي مدينة مانشستر الإنجليزية، يونايتد وسيتي.

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الحصول على اللاعب الموهوب البالغ عمره 19 عاما سيكلف خزينة أي ناد مبلغا قدره 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

وكتبت الصحيفة وفقا لمصادرها أن يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع لاعب منتخب الأسود الثلاثة، ففريق الشياطين الحمر مهتم منذ فترة بانتداب اللاعب الذي يمتد عقده مع دورتموند إلى 2022.

ولا يعني ذلك أن فرصة سيتي ضعيفة في ربح الصفقة، فبطل إنجلترا أصر على وجود بند حين باع سانشو إلى دورتموند ينص على إخباره حين ينوي الأخير التخلي عن اللاعب.

وانتقل سانشو من سيتي إلى دورتموند في 2017 مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.

وتألق سانشو مع فريق أسود فستيفاليا في الموسم الماضي وسجل 13 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة في 43 مباراة شارك بها.

وواصل لاعب شباب واتفورد السابق تألقه وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة في ظفر دورتموند بكأس السوبر الألماني بإسقاط بايرن ميونيخ بنتيجة 2-صفر في 3 أغسطس الماضي.

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