كتالوج هنري لتسجيل الأهداف.. كيف تجمد خصمك في مرماه

"والدي علمني دائما أن لا أكتفي بما حققته.. ما حققته أصبح ماضي، ولابد الآن أن أبحث عن القادم". تلك الكلمات وصف تيري هنري بها سر طموحه الذي لم يتوقف.

يحتفل تيري هنري اليوم بعيد ميلاده الـ 42. وهو اللاعب الذي دائما ما صنع الفارق في أي فريق لعب له، وكانت كفته هي الراجحة.

موقع “FourFourTwo” أفرد تقريرا في عيد ميلاد تيري هنري، يستعرض فيه مقولات على لسان الغزال الأسمر ينصح فيها اللاعبين بكيفية التسجيل في خصومهم.

نظرة مسبقة

عليك أن تعرف ما تنوي فعله، أي كان الموقف الذي تواجهه وأي كان الخصم، حدد قرارك لأن هذا يعطيك الثقة وستكون على علم بما أنت ذاهب عليه قبل وصولك لحارس المرمى، بالتأكيد لا يمكن أن تنهي الهجمة في كل مرة بهدف لكن هذا سيزيد من احتمالات تسجيل الهدف.

لا داعي للذعر

معظم المهاجمين يريدون التسرع في إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء حتى إذا كان لديك الوقت الكافي لفعل ما تريد، لا يمكنك أن تسيطر على الكرة وأنت تتحدث لزملائك في الملعب، لكن لديك المزيد من الوقت أكثر مما يعتقدون، الكرة مع والمدافعين لا يمكنهم لمسك داخل منطقة الجزاء ولديك ميزة وهي التسديد من فوق الحارس، الهدوء والثقة هما قدرتك على تقييم الوضع واتخاذ القرار الصحيح.

تثبيت الحارس

عليك أن تكون قادرا على التعامل بشكل جيد مع حراس المرمى خاصة في المواجهات المباشرة بالمرمى، وإذا كان الحارس يندفع بسرعة نحوك عليك النظر إليه في عينيه ستجده تجمد في مكانه وهذا يسهل عليك مهمة تسجيل الهدف.

العقل السريع = قدم سريعة

خيار تثبيت الحارس يمكنك استخدامه أيضا مع المدافعين وهذا يمكنك من خلق فرصة للتسجيل، أحد المدافعين يمكنك خداعه بالوقوف ثم الانطلاق سريعا وستكون محظوظا إذا كنت تمتلك السرعة الكافية للمرور منه، روبيرت بيريز كان أفضل لاعب في تنفيذ ذلك بكل سهولة، لو كنت في موقف واحدا لواحد ضده بالتأكيد ستكون في ورطة لأنه يمكن أن يجعلك تقف ثابتا تشاهده وهو يمر منك في لحظة.

العمل الشاق

ليس هناك سر للتألق لكنه فقط العمل الشاق والتدريب بقوة، لم أكن في مثل المستوى المعروف عني فقط كنت أمتلك السرعة لكني علمت أنني لن أتمكن من تحقيق أي شيء سوى بالتدريب الشاق، بعد كل مران جماعي لفريقي اعتدت على تسديدة بعض الكرات على المرمى وفي العارضة وكنت أطلب من حارس المرمى أن يبقى معي، السر الوحيد الذي أعرفه أن من يعمل بجد سيحقق ما يريد، أنا أعلم أن هذه المقولة كليشيه يقال لضرب المثل لكنها بالفعل حقيقية.

الهدوء والمتعة

البرازيلي رونالدو لديه قوة نقية لكنه أيضا كان قادرا على التعامل مع الكرة بشكل صحيح ويمتاز بالرؤية والدقة، هذه القوة مكنته من تحقيق أقصى قدر من قوته وأن يكون قادرا على الانطلاق بأقصى سرعة في حين أن المدافعين يحاولون عرقلته لكن هذا كان أمرا غير سهلا بالمرة.

لا يمكن أن تكون كل نقاط القوة في اللاعب جسدية، عليك أن تكون قادرا على إظهار قوتك العقلية وأن تؤدي بهدوء في الملعب لتحقيق ما تريد.

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