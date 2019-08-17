جوارديولا متعجبا: أعتقد أنني أكثر مدرب أشاد ببوكيتينو

يعتقد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن إشادته بماوريسيو بوكيتينو نظيره في توتنام لا يصدقها الأخير ويعتبرها مبالغا فيها.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية استعدادا لمواجهة توتنام يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز:"لا أعلم هل تلقى بوكيتينو إشادات عديدة من مدربين آخرين مثلي أم لا، لا أعتقد ذلك".

وواصل المدرب الأسبق لبرشلونة "حتى إن لم يصدقني، إنه مدرب في القمة".

ويستعد المدربان لنزال جديد يوم السبت على ملعب الاتحاد في مواجهة تعد بالكثير بين سيتي حامل لقب الدوري وتوتنام وصيف دوري أبطال أوروبا.

ويظن جوارديولا أن تصريحات سابقة له أسيء فهمها من قبل بوكيتينو الأرجنتيني.

وفاز سيتي على توتنام في آخر مباراتين تواجها فيها على ملعب الاتحاد، الأولى في دوري الأبطال 2018-2019 لكنها لم تكن كافية لتأهل الأول إلى الدور نصف النهائي، والثانية في الموسم الماضي من الدوري.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري بعد فوزه الكاسح بنتيجة 5-صفر على وست هام يونايتد في الجولة الأولى، وانتصر توتنام على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-1 في افتتاح مبارياته بالبطولة.

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