تشكيل الأهلي المتوقع - عودة الشناوي.. وصالح يبدأ أمام بيراميدز

السبت، 17 أغسطس 2019 - 11:35

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - أطلع برة

منتظر يوم السبت عودة محمد الشناوي حارس الأهلي للمشاركة بصفة أساسية أمام بيراميدز في مباراة مرتقبة بالدور ثمن النهائي لكأس مصر 2018-2019.

وعلى الأرجح سيخوض المدرب مارتن لاسارتي المباراة بنفس التشكيل الذي واجه به اطلع برة في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد وانتصر بنتيجة 4-صفر.

مع تغيير وحيد هو عودة الشناوي ليأخذ مكان علي لطفي الذي واجه الفريق المنتمي لجنوب السودان.

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طالع التشكيل المتوقع لبيراميدز بالضغط هنا

ويواجه الأهلي منافسه على ملعب برج العرب بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

وسط الملعب: رمضان صبحي - حمدي فتحي - صالح جمعة - عمرو السولية - حسين الشحات

الهجوم: وليد أزارو

وينتظر حرس الحدود في الدور ربع النهائي مواجهة الأهلي أو بيراميدز.

والمباراة ذات طابع ثأري بالنسبة للأهلي بعدما خسر أمام بيراميدز مرتين في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

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