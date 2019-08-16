مؤتمر زيدان: سعيد لتواجد جيمس رودريجيز معنا.. وأرفض الحديث عن بوجبا ونيمار

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني الحديث عن بول بوجبا أو نيمار ملتزما بالتركيز على الأسماء الحالية الموجودة في صفوف الملكي للموسم الجديد.

ويفتتح ريال مدريد موسمه بشكل رسمي بمواجهة خارج القواعد أمام سيلتا فيجو في افتتاح الدوري الإسباني.

الفرنسي تحدث في المؤتمر الصحفي عن العائد من الإعارة الكولومبي جيمس رودريجيز قائلا: "جيمس رودريجيز أصبح لائقا وأنا فخور كونه جزءا من الفريق".

"نريد أن نبدأ الآن، نحن نفكر في بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني وسعداء".

ويغيب داني كارفخال بسبب تعرضه لإيقاف الموسم الماضي عن أولى المواجهات ليواصل زيدان حديثه "هناك أشياء لا استطيع القيام بشيء حيالها، من الصعب قبول هذا لكننا سنستعد لكل شيء بما فيها هذا التغيير".

وتابع "أنا سعيد بلاعبي الفريق وأنا أركز كما يفعل الجميع في المباراة الأولى من الموسم".

وعن الفرنسي بول بوجبا: "لاعب لمانشستر يونايتد وعلينا احترام هذا".

وبشأن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان "ليس لاعبا لريال مدريد، وأنا فقط أركز على اللاعبين المتواجدين معي".

وأكمل حديثه عن جاريث بيل الذي كان قريبا من الرحيل"لقد بدا أنه قد يرحل لكنه هنا، سوف أعتمد عليه كما سأفعل مع كل من يتواجد في قائمة الفريق".

وواصل "آمل أن يكون كل أفراد الفريق مستعدين لصناعة الفارق، لازال سوق الانتقالات مفتوحا وهناك أشياء قد تحدث، لكن الأهم الآن هو مباراة سيلتا فيجو واللاعبين الموجودين معي".

وعن الوافدين الجدد خاصة البلجيكي إدين هازارد أردف "أنا سعيد لتواجده وكذلك الوافدين الستة الجدد، لقد انتهت الفترة التحضيرية وعملنا بشكل جيد رغم النتائج، الأهم هو التنافس وأنا سعيد البلجيكي".

وأتم "نحن نريد جماهيرنا نحن دائما هنا من أجلهم ونريد أن نلعب بشكل جيد ونُشعرهم بالسعادة، أفضل اللعب جيدا لأن الفوز يترتب على ذلك، هناك شيء يقود إلى الآخر".

اقرأ أيضا

ياسمينا وهايدي السعيد.. قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم

كلوب: أدريان مهدد بالغياب أمام ساوثامبتون "بسبب تورم في الكاحل"

المصري: ننتظر 3 أو 4 صفقات.. ونخوض 5 وديات في أغسطس

دورة حياة كانتي في تشيلسي.. أكثر من مجرد ارتكاز

تشكيل الزمالك المتوقع – عواد يحرس المرمى ضمن 4 صفقات تبدأ أمام ديكاداها

شقيقه: بوجبا يريد الرحيل عن يونايتد.. ليس من المستحيل على بيريز ضمه