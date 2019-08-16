شقيقه: بوجبا يريد الرحيل عن يونايتد.. ليس من المستحيل على بيريز ضمه

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 00:45

كتب : FilGoal

بوجبا - جورجينيو - مانشستر يونايتد - تشيلسي

قال ماتياس بوجبا لاعب نادي ماتشينجو الإسباني وشقيق بول نجم مانشستر يونايتد إن الأخير يريد الرحيل عن الشياطين الحُمر.

وقال ماتياس لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "بول يريد الرحيل عن مانشستر فهو لا يستطيع القيام بكل شيء يريده معهم".

وواصل "حدث انقسام كبير في يونايتد أثناء تولي جوزيه مورينيو المسؤولية وهذا لم يكن مثالا جيدا".

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وأضاف "ليس من المستحيل على فلورنتينو بيريز ضم شقيقي".

وأتم ماتياس بوجبا "لو لم يحصل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على ما يريده فسيحظى بموسم صعب".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد لكن أشارت إلى أن عدم رغبة يونايتد في بيعه مع عدم رفض الفريق الملكي دفع المبلغ الذي يصل لـ150 مليون يورو يعطل إتمام الصفقة.

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