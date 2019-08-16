المصري: ننتظر 3 أو 4 صفقات.. ونخوض 5 وديات في أغسطس

ينتظر النادي المصري إبرام ثلاث أو أربع صفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال اللواء ياسر سالم مدير الكرة في الفريق بتصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "أود طمئنة الجماهير على مستوى الفريق، وأؤكد أن كل الأمور تسير بشكل جيد".

واستدرك "لا يجب أن يشغلوا بالهم بنتيجة مباراة ودية، فلا يهم أن أفوز بستة أو سبعة أهداف في الوديات، بقدر تجربة الخطط واللاعبين قبل المباريات الرسمية".

ياسر سالم انتقل للحديث عن صفقات الفريق المنتظرة، فقال "نعاني من بعض الإصابات في خط الدفاع، لولاها لما فكرنا في إبرام صفقات أخرى من الأساس".

وأتبع "كنا نحاول ضم إبراهيم أبو اليزيد من الداخلية، وأحمد عبد الرسول من بتروجت، لكن مدافع الداخلية انضم إلى الإسماعيلي ونتمنى له التوفيق، فيما تمسك بتروجت بمدافعه وهذا من حقهم".

وواصل "لكننا سنضم ثلاثة أو أربعة صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة، لكي ندعم الفريق بالشكل الأمثل".

مدير الكرة في المصري تحدث أيضا عن الفترة المقبلة في فترة إعداد الفريق، فقال "سنخوض 5 وديات خلال شهر أغسطس، ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد".

واستكمل "نواجه مصر للمقاصة يوم 20 أغسطس الجاري، قبل أن نلاقي إنبي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، ثم نواجه كهرباء الإسماعيلية في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وبعدها نواجه القناة يوم 26، ونختتم الوديات في تلك المرحلة بمواجهة الإسماعيلي يوم 29 أغسطس".

وأتم "نحاول أيضا حاليا الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الإفريقية ومباريات الدوري للموسم المقبل على استاد الإسماعيلية، من أجل تسهيل حضور جماهيرنا للمباريات".

ويستعد المصري لمواجهة الفائز بين فريقي ماليندي التنزاني، ومقديشيو من الصومال، منتصف شهر سبتمبر المقبل في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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