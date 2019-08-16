كلوب: أدريان مهدد بالغياب أمام ساوثامبتون "بسبب تورم في الكاحل"

كشف يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول، احتمالية غياب أدريان سان ميجيل الحارس الإسباني عن الفريق أمام ساوثابمتون للإصابة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "للأسف فإن مشاركة أدريان أمام ساوثامبتون غدا ليست مضمونة بسبب الإصابة".

وشرح "أحد المشجعين انزلق على أدريان عقب مباراة كأس السوبر ليحتفل معه، لكنه أصيب بتورم في الكاحل بسبب تلك الحركة".

وأكمل "الحارس تحسنت حالته كثيرا اليوم، لكن مشاركته مازالت ليست مضمونة، وستتحدد فور الكشف الطبي عليه صباح غد السبت".

كلوب أضاف غاضبا "لا أعرف حقيقة ما المبرر لهذه التصرفات ونحن في عصر يستطيع فيه الجميع أن يحتفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن علينا أن نتعامل مع الموقف".

أدريان انضم إلى ليفربول قبل بداية الموسم بيومين لتعويض رحيل سيمون مينيوليه الحارس البلجيكي عن الفريق، لكن الإسباني وجد نفسه يشارك في أول لقاء كبديل بعد إصابة أليسون بيكر الحارس البرازيلي أمام نوريتش سيتي.

وفي حالة غياب أدريان، فسيكون أندي لونيرجان الحارس الآيرلندي الجديد لليفربول هو الأقرب للمشاركة أمام ساوثامبتون.

صاحب الـ35 عاما وقع لليفربول في صفقة انتقال حر قبل أيام بعد إصابة أليسون بيكر، لكنه قد يجد نفسه أيضا يشارك فجأة كأساسي في ظل إصابة أليسون وأدريان.

أندي لونبرجان تواجد في معسكر ليفربول في أمريكا للتدريب فقط رفقة الفريق نظرا لقلة الحراس، وبعد إصابة أليسون اضطر كلوب للتوقيع معه، ليدخل قائمة كأس السوبر الأوروبي ويحصل على أول ميدالية في تاريخه، والآن لونيرجان قد يشارك أمام ساوثامبتون بعدما كان من قبل حارسا ثالثا في ميدلسبره، وحارسا ثالثا لفريق روتشدال في دوري الدرجة الثالثة الإنحليزي.

كان ليفربول قد توج بطلا لكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، وبعد التعادل بهدفين لكل فريق في اللقاء.

ويلتقي ليفربول مع ساوثامبتون مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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