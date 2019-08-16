قنبلة مدوية.. الرياضية السعودية: عمر السومة طلب الرحيل من أهلي جدة

فجرت صحيفة الرياضية السعودية قُنبلة مدوية في الكرة السعودية بعدما كشفت طلب المهاجم السوري عمر السومة الرحيل عن صفوف فريق أهلي جدة.

عمر السومة النادي : الأهلي الأهلي

مصادر خاصة أشارت لـ" الرياضية" إلى "المشكلة التي حدثت بين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش – مدرب أهلي جدة – وعمر السومة قبل مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا، لا تزال قائمة".

مسؤولو أهلي جدة لم ينجحوا حتى الآن في حل المشكلة بين المدرب وعمر السومة، وينتظرون الآن عودة التدريبات مساء يوم الجمعة للاجتماع مع المدرب والمهاجم، وفقا للصحيفة.

السومة تحدث مع إدارة النادي السعودي ليوضح لها رغبته في الرحيل، وفقا لمصادر تحدثت مع الرياضية.

السومة يُفضل عدم البقاء في أهلي جدة في الوقت الحالي، و"يرغب في الرحيل إلى أحد الأندية على سبيل الإعارة وخصوصا أنه يملك عرضا من ناد خليجي" وفقا للصحيفة السعودية.

السومة صاحب الـ 30 عاما يعد من أبرز المهاجمين العرب، ويمتد عقده مع أهلي جدة حتى 2021.

وسجل السومة 26 هدفا وصنع 7 خلال مشاركته في 33 مباراة الموسم الماضي بقميص أهلي جدة.

منذ انضمامه للفريق السعودي في 2014، سجل السومة 143 هدفا وصنع 21 خلال ظهوره في 152 مباراة في كل البطولات مع الفريق.

فهل يرحل السومة عن صفوف أهلي جدة؟ لننتظر ونرى.

اقرأ أيضا

تقرير برازيلي: ساو باولو يتجاهل عرض أهلي جدة لضم ظهيره الأيسر

كهربا يُسجل لأول مرة بقميص أفيش البرتغالي

كرة يد – ناشئو مصر يصنعون التاريخ في مقدونيا.. إلى نصف نهائي كأس العالم

خبر في الجول – المصري يقترب من استعارة لاعب الإسماعيلي

كرة سلة – سيدات مصر يخسرن من موزمبيق.. وحلم الأولمبياد مستمر

"رهاني هو المونديال".. رسميا – خليلوزيتش مديرا فنيا للمنتخب المغربي

نتائج أليكساندر ستانويفيتش مدرب الزمالك الجديد أمام المدربين الكبار