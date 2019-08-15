كرة يد – ناشئو البرتغال يكتبون التاريخ أمام فرنسا.. وتلاقي مصر

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 23:20

كتب : FilGoal

البرتغال - كرة يد - الصورة من موقع الاتحاد الدولي

تأهل منتخب البرتغال لكرة اليد إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين بعد تغلبه على فرنسا مساء اليوم الخميس.

وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره الفرنسية بنتيجة 31-26.

وبذلك سيواجه المنتخب البرتغالي نظيره المصري يوم السبت المقبل في نصف النهائي.

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ويذكر أن كلا المنتخبين هذه هي أول مرة لهما يتأهلان إلى نصف نهائي البطولة في تاريخهما.

وتقام البطولة حاليا في مقدونيا في الفترة ما بين 6 إلى 18 من شهر أغسطس الجاري.

في الناحية الأخرى وصل منتخب ألمانيا إلى نصف النهائي عقب فوزه على المجر 26-16.

وسيلاقي المنتخب الألماني نظيره الدنماركي الذي فاز على إسبانيا 23-19.

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