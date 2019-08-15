ستويشكوف: نيمار سيكون قنبلة في برشلونة

لا يؤمن أسطورة برشلونة خريستو ستويشكوف أن عودة نيمار من باريس سان جيرمان لصفوف الفريق الكتالوني ستكون فكرة جيدة بل وصفها بالسيئة.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وتحدث ستويشكوف لـ"يونيفيجن" قائلا: "برشلونة لا يحتاج نيمار".

وواصل "ليس لديه مكان في برشلونة فالفريق لديه بالفعل العديد من اللاعبين المهمين مثل لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وليونيل ميسي".

وأكمل "أين سيلعب نيمار؟ سيكون قنبلة في غرفة خلع الملابس".

وأضاف اللاعب الروماني السابق "بالتأكيد هناك بعض اللاعبين يريدون عودته وطلبوا ذلك من الرئيس لكن برشلونة لن ينفق أي يورو لإعادة نيمار لأن النادي لا يملك الأموال لدفعها إلى سان جيرمان".

أما عن احتمالية دخول فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش في الصفقة مقابل عودة نيمار قال ستويشكوف: "هذا قلة احترام".

وواصل "على سبيل المثال راكيتيتش لاعب عظيم يعمل بجد ومتواضع ودائما يدافع عن برشلونة بحب".

وأتم "أما كوتينيو فقد كلف الكثير من الأموال وهو يملك مهارات رائعة وأنا أدافع عنه دائما، أتمنى ألا يرحل أي لاعب من برشلونة".

اقرأ أيضا

تقرير برازيلي: ساو باولو يتجاهل عرض أهلي جدة لضم ظهيره الأيسر

كهربا يُسجل لأول مرة بقميص أفيش البرتغالي

كرة يد – ناشئو مصر يصنعون التاريخ في مقدونيا.. إلى نصف نهائي كأس العالم

خبر في الجول – المصري يقترب من استعارة لاعب الإسماعيلي

كرة سلة – سيدات مصر يخسرن من موزمبيق.. وحلم الأولمبياد مستمر

"رهاني هو المونديال".. رسميا – خليلوزيتش مديرا فنيا للمنتخب المغربي

نتائج أليكساندر ستانويفيتش مدرب الزمالك الجديد أمام المدربين الكبار