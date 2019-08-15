مع نهاية اليوم الأول لفتح باب الترشح.. 4 أسماء تقدم أوراقها رسميا لانتخابات الزمالك التكميلية

تقدمت أربعة أسماء بأوراق ترشحها لانتخابات نادي الزمالك التكميلية رسميا.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عن تقدم أشرف حسين زكي –نقيب الممثلين- على منصب أمين الصندوق، فيما ترشح حمادة أنور المدير الإداري السابق لنادي الزمالك، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح لعضوية مجلس الإدارة.

وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غد الجمعة وبعد غد السبت، والأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.

ومن المقرر إجراء انتخابات نادي الزمالك التكميلية أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري على مقعدين لعضوية مجلس الإدارة، وأمانة الصندوق.

اقرأ أيضا

تقرير برازيلي: ساو باولو يتجاهل عرض أهلي جدة لضم ظهيره الأيسر

كهربا يُسجل لأول مرة بقميص أفيش البرتغالي

كرة يد – ناشئو مصر يصنعون التاريخ في مقدونيا.. إلى نصف نهائي كأس العالم

خبر في الجول – المصري يقترب من استعارة لاعب الإسماعيلي

كرة سلة – سيدات مصر يخسرن من موزمبيق.. وحلم الأولمبياد مستمر

"رهاني هو المونديال".. رسميا – خليلوزيتش مديرا فنيا للمنتخب المغربي

نتائج أليكساندر ستانويفيتش مدرب الزمالك الجديد أمام المدربين الكبار