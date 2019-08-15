مع نهاية اليوم الأول لفتح باب الترشح.. 4 أسماء تقدم أوراقها رسميا لانتخابات الزمالك التكميلية

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 21:35

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور يترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

تقدمت أربعة أسماء بأوراق ترشحها لانتخابات نادي الزمالك التكميلية رسميا.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك، عن تقدم أشرف حسين زكي –نقيب الممثلين- على منصب أمين الصندوق، فيما ترشح حمادة أنور المدير الإداري السابق لنادي الزمالك، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح لعضوية مجلس الإدارة.

وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غد الجمعة وبعد غد السبت، والأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.

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ومن المقرر إجراء انتخابات نادي الزمالك التكميلية أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري على مقعدين لعضوية مجلس الإدارة، وأمانة الصندوق.

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