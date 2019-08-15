مران الأهلي – مشاركة معلول وربيعة.. وحديث بخصوص المصابين

شارك الثنائي علي معلول ورامي ربيعة في التدريبات الجماعية لـ الأهلي بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بيراميدز.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز يوم السبت في دور الـ 16 من كأس مصر.

معلول وربيعة اكتفيا بخوض تدريبات تأهيلية في مران يوم الأربعاء، واليوم انتظما بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالة المصابين.

وحرص عبد الحفيظ على الاستفسار من طبيب الأهلي على مدى استجابة المصابين للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويتواجد في قائمة مصابي الأهلي كل من سعد سمير ومحمد محمود وشريف إكرامي وكريم وليد "نيدفيد".

وشرح مارتين لاسارتي مدرب الأهلي بعض الأمور الفنية والجمل الخططية للاعبي فريقه من أجل تنفيذها في لقاء بيراميدز.

كما خصص المدرب فقرة للتدريب على الكرات العرضية خلال المران.

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