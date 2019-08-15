انتهت كرة يد – مصر (35) - (31) أيسلندا.. الفراعنة إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر للناشئين أمام أيسلندا في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من مواجهة فرنسا والبرتغال في نصف النهائي.

نهاية المباراة بانتصار منتخب مصر بنتيجة 35-31 وتأهله إلى نصف النهائي للمرة الأولى في التاريخ.

ق55: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 32-26 و5 دقائق متبقية على نهاية المباراة.

ق50: منتخب مصر يتقدم في النتيجة 31-25.

ق45: الفراعنة يواصلون التقدم بنتيجة 28-23.

ق40: منتخب مصر يواصل تقدمه في النتيجة 24-20.

ق35: تقدم مصر بنتيجة 22-18.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 21-14.

ق25: منتخب مصر يواصل تقدمه بنتيجة 18-11.

ق20: تقدم الفراعنة بنتيجة 13-10.

ق15: تقدم منتخب مصر بنتيجة 10-7.

ق10: منتخب مصر يتقدم بنتيجة 7-5.

ق5: تقدم مصر بنتيجة 4-2.

انطلاق المباراة.

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