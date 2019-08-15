تعرف على مركز صلاح بين أفضل لاعبي أوروبا

لم ينجح نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في الدخول للقائمة النهائية لأفضل لاعبي القارة الأوروبية، لكنه لم يكن بعيدا.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأعلن الاتحاد الأوروبي أسماء المنافسين على جائزة أفضل لاعبي القارة العجوز لهذا الموسم (التفاصيل).

وكشف الاتحاد الأوروبي عن باقي الأسماء التي احتلت المراكز من الرابع إلى العاشر، وحل صلاح في المركز السادس برصيد 49 نقطة.

وحل صلاح خلف زميليه، أليسون بيكر الرابع والذي حصد 57 نقطة، وساديو ماني الخامس بـ51 نقطة.

إدين هازارد نجم تشيلسي الذي انتقل إلى ريال مدريد حصد 38 نقطة وحل في المركز السابع، تلاه ماتيس دي ليخت لاعب أياكس السابق ويوفنتوس الحالي بـ27 نقطة.

أما فرانكي دي يونج لاعب أياكس السابق وبرشلونة الحالي فحل في المركز التاسع بـ27 نقطة، وتواجد رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي في المركز العاشر بـ12 نقطة.

سيتم الإعلان عن اسم الفائز يوم 29 أغسطس الجاري خلال فاعليات قرعة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نجمنا المصري محمد صلاح نافس رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة الموسم الماضي قبل أن يحصدها الأخير.

بالنسبة لهذه الجائزة فأن الحكم يكون على مستوى اللاعبين في أوروبا، بغض النظر عن الجنسية، فيما يتعلق بأدائهم على مدار الموسم بأكمله في جميع المسابقات - على الصعيدين المحلي والدولي - على حد سواء في النادي أو على مستوى منتخبات بلادهم.

كيف تم اختيار اللاعبين في القائمة المختصرة؟

تم اختيار القائمة المختصرة المكونة من 3 لاعبين من قبل لجنة تحكيم تضم 80 مدربًا من الأندية التي شاركت في مرحلة المجموعات بالبطولات الأوروبية 2018-2019، دوري أبطال أوروبا (32 فريقا) والدوري الأوروبي (48 فريقا)، إلى جانب 55 صحفيا تم اختيارهم من قبل الاتحاد الأوروبي، واحد من كل اتحاد من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واختار المصوتون أفضل ثلاثة لاعبين، حيث حصل الأول على 5 نقاط والثاني 3 نقاط والثالث نقطة. ولم يُسمح للمدربين بالتصويت للاعبين من فريقهم.

جدير بالذكر أن صلاح رابعا حل خلف الثلاثي المرشح لجائزة أفضل مهاجم في القارة الأوروبية، خلف الثلاثي المرشح للجائزة، رونالدو وميسي وماني.

فقد كان قريبا للغاية من دخول ضمن أفضل ثلاثة، بحصوله على 83 نقطة، بفارق كبير عن صاحب المركز الخامس دوشان تاديتش مهاجم أياكس الذي حصد 35 نقطة فقط.

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