فان دايك ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي أسماء المنافسين على جائزة أفضل لاعبي القارة العجوز لهذا الموسم.

ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وفيرجيل فان دايك عملاق دفاع ليفربول على الجائزة.

سيتم الإعلان عن اسم الفائز يوم 29 أغسطس الجاري خلال فاعليات قرعة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نجمنا المصري محمد صلاح نافس رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة العام الماضي قبل أن يحصدها الأخير.

بالنسبة لهذه الجائزة فأن الحكم يكون على مستوى اللاعبين في أوروبا، بغض النظر عن الجنسية، فيما يتعلق بأدائهم على مدار الموسم بأكمله في جميع المسابقات - على الصعيدين المحلي والدولي - على حد سواء في النادي أو على مستوى منتخبات بلادهم.

كيف تم اختيار اللاعبين في القائمة المختصرة؟

تم اختيار القائمة المختصرة المكونة من 3 لاعبين من قبل لجنة تحكيم تضم 80 مدربًا من الأندية التي شاركت في مرحلة المجموعات بالبطولات الأوروبية 2018-2019، دوري أبطال أوروبا (32 فريقا) والدوري الأوروبي (48 فريقا)، إلى جانب 55 صحفيا تم اختيارهم من قبل الاتحاد الأوروبي، واحد من كل اتحاد من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واختار المصوتون أفضل ثلاثة لاعبين، حيث حصل الأول على 5 نقاط والثاني 3 نقاط والثالث نقطة. ولم يُسمح للمدربين بالتصويت للاعبين من فريقهم.

فيرجيل توج ليلة الأربعاء مع ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "كانت مباراة جميلة لأن تشاهدها كمشجع محايد، لكنها كانت مباراة صعبة جدا علينا كلاعبين، خصوصا في بداية الشوط الثاني".

وأضاف "قلت قبل اللقاء بأن كل شيء يمكن أن يحدث خلال اللقاء، وفي النهاية كان الحسم بركلات الترجيح بالفعل".

وأتم "قبل ركلات الترجيح تحدثت مع أدريان وقلت له أن بمقدوره أن يصبح بطلا الآن، وبالفعل حقق ذلك بتصديه لركلة ترجيحية حاسمة".

وحقق ليفربول لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخهم.

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