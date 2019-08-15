ماذا تخبرنا "فوتبول مانجر" عن ستانويفيتش؟ ثنائي هجومي ومثله الأعلى مورينيو

يحب أليكساندر ستانويفيتش طريقة 4-1-3-2 بحسب لعبة "فوتبول مانجر"، اللعبة الأكثر واقعية وتقدم أقرب انعكاس للحقيقة بالنسبة للاعبي ومدربي كرة القدم، فإحصائياتها تعتمد على شركة "بروزون" التي تقدم إحصائيات لفرق عالمية عديدة أهمها أرسنال .

فماذا تخبرنا اللعبة عن المدرب الذي أعلن رئيس الزمالك أنه سيتولى تدريب الفريق، في وقت قال فيه الصربي إنه لم يتم إخباره بذلك الأمر؟

يفضل حماية مرماه عن التعزيز بعد التقدم

بحسب ملف ستانويفيتش، الذي كان مدربا للقادسية السعودي حين إصدار نسخة 2019 من اللعبة، فأنه يفضل حماية مرماه بالدفاع في حالة تقدمه في النتيجة، عن الهجوم لتسجيل الأهداف والتعزيز.

يفضل 4-1-3-2

يفضل الصربي طريقة 4-1-3-2، بوجود لاعب وسط مدافع وحيد أمام 3 لاعبي وسط مهاجمين.

في حال قدوم الصربي، بالطبع سيستفيد من مجهود طارق حامد الكبير لحمل مسؤولية وسط الملعب، وأمامه فرجاني ساسي كلاعب يستطيع مساندة طارق حامد وصناعة الألعاب كذلك.

ولكن الجناحين في تلك الطريقة ليسا جناحين بالمعنى التقليدي، بل لاعبي وسط مهاجمين، صناع ألعاب ويدخلون منطقة الجزاء باستمرار في العمق لمساندة المهاجمين.

كما أن عليهم واجبات دفاعية كبيرة لمساندة لاعب الوسط الوحيد.

هي خطة أقرب للـ 4-1-2-1-2، ولكن ثنائي الوسط الأمامي يكون متقدما بشكل أكبر وأقرب للمهاجمين.

مثله الأعلى جوزيه مورينيو

وتقول اللعبة إن مورينيو هو مثل ستانويفيتش الأعلى.

هذا بالطبع يفسر النقطة الأولى، وهي ميل الصربي للدفاع حين التقدم.

رغم خطته الهجومية للغاية، وميل الخماسي الأمامي للهجوم الكاسح، ولكنه يملك حرصا كبيرا عند التقدم.

انسوا البناء من الخلف

لن تجد محمد عواد يمرر لمحمود علاء كرة قصيرة، وتمرير الأخير لكرات قصيرة للظهير وهكذا.

يفضل ستانويفيتش أن تلعب فرقه بطريقة مباشرة وإيصال الكرة للاعبين الهجوميين بسرعة كبيرة.

ضغط ضغط ضغط

في حال فقدان الكرة، يقول ملف المدرب إنه يفضل الضغط من الأمام بأكبر كثافة ممكنة لاسترجاع الكرة دون الانتظار في الخلف.

بالطبع هذا ينطبق في حالة التعادل أو التأخر.

يفرض الالتزام

حصل ستانويفيتش على تقييم 13/20 في نسبة فرض الالتزام داخل الفريق، أمر مبشر بالنسبة لمشجعي الفريق.

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