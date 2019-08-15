خاص خبر في الجول - تضاؤل فرص محمود علاء في اللحاق بمواجهة ديكاداها

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 13:32

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - الأهلي

تضاءلت فرص محمود علاء مدافع الزمالك في اللحاق بمواجهة ديكاداها ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم الجاهزية. وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في القلعة البيضاء.

وقال المصدر لـFilGoal.com :"اللاعب شارك في المران، لكن بسبب عدم الجاهزية قد لا يتمكن من المشاركة كأساسي، لكن سيتواجد على مقاعد البدلاء".

وتعرض محمود علاء للإصابة بارتجاج خفيف في المخ خلال مواجهة الأهلي في ختام الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك أعلن قائمته لمواجهة ديكاداها الصومالي والتي شهدت تواجد 9 صفقات جديدة وشهدت تواجد محمود علاء. (طالع التفاصيل)

وشارك علاء خلال الموسم الماضي في 28 مباراة بالدوري المصري سجل خلالها 15 هدفا وصنع هدفا.

ويلتقي الزمالك مع ديكاداها الصومالي مساء الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

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