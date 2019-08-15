خاص فاروق جعفر يرد على رئيس الزمالك: ما قلته لم يحدث.. أنت من طلبت أن أتولى المسؤولية

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 16:47

كتب : بسام أبو بكر

فاروق جعفر

رد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على رئيس النادي، الذي هاجمه في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.

وكان رئيس الزمالك قد قال إن " هناك فيلسوف ومعلم وثعلب صغير يتحدثون أنني منفرد في قرار المدير الفني، الزمالك ليس عزبة وحينما اخترت لجنة تضم أيمن يونس وفاروق جعفر وميدو ليختاروا مديرا فنيا أجنبيا، فوجئت أن اللجنة اختارت فاروق جعفر مديرا فنيا وأيمن يونس مديرا للكرة، يختارون أنفسهم وهذا حدث منذ فترة".

ليرد جعفر عبر FilGoal.com: "ما يتحدث عنه رئيس الزمالك حدث منذ عامين عندما كان الزمالك يفاوض نيبوشا يوفوفيتش".

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وأردف "طلب مننا رئيس الزمالك تشكيل لجنة لاختيار المدرب، وبعدها قال لنا تولوا المسؤولية، أنا وأيمن يونس وحازم إمام".

وشدد "يمكنكم أن تسألوا حازم إمام وأيمن يونس على هذه الواقعة".

وأكد "توليت تدريب الزمالك في 2005 ولم أحصل على أي أموال، وفي ذلك الوقت اشتبكنا لفظيا وقال إنه سيمنحني 150 جنيها".

وأكمل "الزمالك هو من عمل اسمي وكبرني، لكن من يدير النادي حاليا ليس مجلس إدارة، بل شخص واحد فقط".

وأتم "أنا طلبت أن أعمل مدير فني للزمالك؟ لن أعمل في الزمالك وهو رئيسا للنادي".

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