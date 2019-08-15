أدريان: كنت أعلم أن تلك اللحظة ستأتي ولكن ليس بهذه السرعة

لم يكن أدريان حارس ليفربول الجديد يظن أن فرصة المشاركة في المباريات ستأتي بهذه السرعة.

أدريان تصدى لركلة ترجيح ليتوج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.

وقال أدريان لموقع ناديه: "قبل شهر كنت أتدرب في إسبانيا مع مدرب حراس المرمى أصدقائي. قبل أسبوعين لم أكن أعرف حقاً في أي فريق سألعب، قبل أن يأتي ليفربول ويطلب ضمي، وهو أفضل قرار اتخذته في حياتي حتى الآن".

وأضاف "كنت أعلم أن اللحظة ستأتي ولكن ليس بتلك السرعة التي كانت عليها. أنا سعيد حقاً لوجودي هنا وفخور. اللاعبون استقبلوني كصديق منذ اليوم الأول، وهذا عظيم. كانت ليلة رائعة".

وواصل "لكي نكون منصفين، يكون هناك القليل من الحظ في التصدي لركلات الترجيح بالنسبة لحراس المرمى، بجانب بذل قصارى جهدك. في تلك اللحظة ذهبت إلى اليسار، ولكن بشكل سريع تمكنت من إبطاء سرعتي وفي النهاية تصديت للكرة بقدمي. كانت لحظة رائعة".

واستمر "جثوت على ركبتي فور التصدي لركلة الجزاء وانتظرت حتى يأتي لي اللاعبين والمدرب وكانوا جميعهم يركضون ويقفزون فرحاً. احتاج لمشاهدة هذه اللحظة لأنني رأيت الكثير من الناس يقفزون. كانت لحظة رائعة في حياتي".

الفرصة جاءت بشكل مفاجئ لأدريان عقب تعرض زميله أليسون بيكر للإصابة، وأضاف أدريان: "هذه هي حياة حارس المرمى. نحن بحاجة لأن نكون مستعدين لكل شيء. أليسون رائع، لكني جئت هنا لأقاتل معه للحصول على مكان أساسي. هي منافسة صحية وعظيمة بالنسبة لنا، وستجعلنا أفضل بكثير".

وأتم "اليسون بعث لي برسالة يوم المباراة، تمنى لي فيها حظاً سعيداً، وشكرته بشدة على ذلك. هو لطيف للغاية وأشعر بالراحة في العمل معه. أتمنى أن يتعافى من الإصابة في أسرع وقت ممكن".

وحقق ليفربول لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخهم.

















































































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