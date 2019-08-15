سكاي: روما قدم عرضا لضم لوفرين

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 15:47

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي ليفربول بهدف لوفرين في نيوكاسل

يستمر روما في سعيه للحصول على خدمات ديان لوفرين مدافع ليفربول على الرغم من التقارير الكثيرة التي قالت إن النادي الإنجليزي لن يبيع مدافعه الدولي الكرواتي. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية.

وقال التقرير عن ليفربول استقبل عرضا من روما لضم لوفرين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في نهاية المدة.

ولفت لوفرين أنظار ميلان وروما خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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ولم يعد لوفرين خيارا أساسيا في ليفربول إذ أن يورجن كلوب مدرب الفريق أصبح يفضل الثلاثي جويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وجو جوميز في اختياراته في مركز قلب الدفاع، وأشارت سكاي إلى أن النادي قد يسمح للاعبه للرحيل إن وجد عرضا مناسبا لكل الأطراف.

وأوضحت "سكاي" أن الاتفاق على البنود الشخصية لن يكون مشكلة، إذ أن روما لديه حتى يوم 2 سبتمبر المقبل موعد إغلاق السوق الصيفية، في حين أنه سيبدأ موسمه في الدوري الإيطالي ضد ضيفه جنوى يوم السبت.

لوفرين صاحب الـ30 عاما انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في صيف 2014 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك الكرواتي في 18 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الماضي ما بين أساسي وبديل سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

تقارير إنجليزية أخرى قالت إن ليفربول يخشى الإصابات وخسارة لوفرين، على الرغم من امتلاكه 5 قلوب دفاع، منها الوافد الجديد سيب فان دين بيرج صاحب الـ17 عاما من زفوله الهولندي.

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