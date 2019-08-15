فيرمينو لماني: أرجوك لا تقلدني.. والسنغالي يرد

دخل ثنائي هجوم ليفربول ساديو ماني وروبرتو فيرمينو في نقاش كوميدي يخص احتفال السنغالي بهدفيه في شباك تشيلسي بمباراة السوبر الأوروبي.

وسجل ماني هدفي ليفربول في لقاء السوبر الأوروبي الذي انتهى لصالح الريدز بركلات الترجيح.

ونشر ماني صورة لاحتفاله بأحد هدفيه في تشيلسي عبر حسابه الشحصي على إنستجرام، ليرد عليه فيرمينو مازحا: "ساديو لا تقلدني من فضلك".

ورد السنغالي على فيرمينو بقوله: "إنه احتفال مختلف عن احتفالك بوبي، سيكون هذا هو احتفالي بالأهداف في الموسم الجديد".

وأتم وصيف بطل أمم إفريقيا 2019 "لا تثبط عزيمتي يا فيرمينو".

فيرمينو صنع الثنائية التي سجلها ماني في شباك الزرق، فيما سجل أوليفيه جيرو وجورجينو ثنائية تشيلسي، قبل أن يهدر تامي أبراهام ركلة ترجيح منحت اللقب للريدز.

وحقق ليفربول لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخهم.

















































































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