كلوب يعترف بخطئه في إشراك تشامبرلين أمام تشيلسي

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 13:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تشامبرلين - ليفربول - مانشستر سيتي

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موقفه مع أليكس أوكسليد-تشامبرلين عند استبداله بين شوطي لقاء السوبر ضد تشيلسي يوم الأربعاء.

ليفربول توج بطلا لكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم أتحدث طويلًا مع تشامبرلين، ولم تكن هناك ضرورة لذلك. كان من المهم أن يحظى بتلك الدقائق، ولقد أشركته في مركز مألوف بالنسبة له".

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وأضاف "تشامبرلين يمتلك إمكانيات تؤهله لتقديم أداء أفضل من الذي قدمه أمام تشيلسي، ولكنه بكل تأكيد لا يزال يحتاج لبعض الوقت ليعود إلى مستواه المعهود بعد الإصابة القوية التي تعرض لها وأبعدته طويلًا عن الملاعب".

واستمر "إنه يبذل جهدًا كبيرًا في التدريبات، وضد تشيلسي أيضًا كانت له بعض اللمحات الجيدة، ولكن بالطبع ليس هذا أفضل ما يملكه. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لذا لم نرد أن نضعه تحت ضغط كبير، فالهدف كان إعطائه الفرصة في الشوط الأول للعب بالشكل الذي تعود عليه ومساعدة زملاؤه في الهجوم".

وأتم المدرب الألماني "كما شاهدنا تشامبرلين، لم يساعده اللعب في ذلك المركز على إظهار إمكانياته الحقيقية، ولكن هذا خطئي أنا وليس خطأه، ففي النهاية كان ذلك قراري أنا".

وحقق ليفربول لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخهم.

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