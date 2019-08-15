أحمد مرتضى ونقيب الممثلين يترشحان على انتخابات الزمالك

ترشح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على عضوية الإدارة مرة أخرى، في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل.

وفتح الزمالك باب الترشح لانتخابات تقام أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل، على 3 مقاعد عضوية في المجلس ومقعد أمين الصندوق.

وكذلك ترشح على منصب العضوية كل من حمادة أنور مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم كرة السلة السابق، ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي.

وعلى مقعد أمين الصندوق، ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.

وخلا مقعد أمين الصندوق بوفاة حازم ياسين قبل أشهر.

أما مقاعد الإدارة فخلت بسبب الخلاف الحاد بين رئيس النادي وعبد الله جورج وهاني العتال.

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