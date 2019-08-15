تعرف على تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني"

قدم محمد صلاح نجم ليفربول مباراة جيدة أمام تشيلسي قياسا بعودته قبل أسبوعين فقط للتدريبات لكنه لم يسجل، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

ليفربول توج بطلا لكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في مباراة لعبها صلاح كاملة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.3 درجة من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان ساديو ماني الذي سجل هدفين وحصل على 7.9 درجة من عشرة.

وحقق ليفربول لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخهم.

كان صلاح قد سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي يوم الجمعة الماضي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لملاقاة ساوثامبتون ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

















































































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