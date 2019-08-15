كلوب: فيرمينو يختلف عن أقرانه من مهاجمي العالم

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بلاعبه روبرتو فيرمينو بعد صناعة هدفين في مباراة السوبر الأوروبي ليلة الأربعاء.

ليفربول توج بطلا لكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالنسبة لفيرمينو، فهو لاعب لا غنى عنه في الفريق، ولكن ساديو ماني أيضًا يمكنه اللعب كمهاجم صريح. ديفوك أوريجي أيضًا يستطيع اللعب جيدًا في المركز نفسه".

وأضاف "إنهم لاعبون مختلفون وكل منهم لديه نقاط قوة مختلفة، ولكن عندما يتبين لك أن الفريق المنافس بات يقرأ طريقة لعبك ويتوقع جيدًا كيف ستسيّر اللعب، يتعين عليك أن تقوم ببعض التغييرات، ويا له من تغيير الذي أحدثه فيرمينو بمجرد دخوله إلى أرض الملعب".

وواصل "أعتقد أن فيرمينو يختلف في العديد من الأشياء عن أقرانه من مهاجمي العالم، ولقد ساعدنا كثيرًا أمام تشيلسي. لم تكن الخطة أن يلعب 80 دقيقة، ولكن هذا ما حدث".

وأردف "ربما لاحظ البعض كيف كان الأمر صعبًا عليه بعض الشئ، فلقد عاد إلينا من العطلة منذ فترة قصيرة وخاض أول مباراة له بعد أسبوع واحد فقط من عودته. لقد شكل هذا الأمر مشكلة صغيرة لنا، فهذه هي مباراتنا الرسمية الثالثة التي كان علينا الدفع بأفضل لاعبينا فيها بعد الفترة التحضيرية التي حظينا بها وما تخللته من مشاكل وظروف صعبة".

ويعلم لوب جيدًا أنه يحتاج لمعالجة بعض الأمور، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك العديد من النقاط الإيجابية حسب وجهة نظره، وشدد "أنا متأكد أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل، ولكن أمام تشيلسي كان المهم هو الفوز باللقب فقط، وهذا ما تحقق لنا. لقد استطعنا الفوز في النهاية، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، لذا أنا سعيد للغاية".

وحقق ليفربول لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخهم.

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